Смольный напомнил МО "Смольнинское", что город не даст площадку для заседаний совета

Депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев получил ответ от вице-губернатора Максима Мейксина на запрос о предоставлении места в деловом квартале "Невская ратуша" для заседаний местного совета. В Смольном еще раз напомнили, что обеспечение деятельности муниципального совета находится в "исключительной компетенции" муниципалитета. Ответ вице-губернатора мундеп опубликовал на своей странице в Twitter 29 ноября.
"Город не предоставит помещение для заседаний муниципального совета. Продолжим заседания на крыльце. В конце концов, в древних Афинах демократия тоже зародилась на крыльце", - прокомментировал Юферев письмо вице-губернатора на своей странице.
Ранее на это же обращение ответил председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров. Почему Мейксин решил продублировать ответ коллеги – неизвестно. Юферев в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что в Смольном таким образом решили утвердить позицию на "высоком уровне".
Напомним, уже не первый год депутаты МО "Смольнинское" вынуждены проводить свои собрания на крыльце муниципалитета. Из-за конфликта муниципалов, избравшихся при поддержке "Умного голосования", и главы МО Григория Ранкова двери местной администрации для народных избранников закрыты. Переизбрать главу округа у депутатов не получается из-за невозможности набрать достаточное количество голосов. Прокуратура Центрального района через суд пытается установить, что совет не проводил правомочных собраний более трех месяцев, чтобы губернатор Александр Беглов мог инициировать роспуск совета.