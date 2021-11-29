Смольный напомнил МО "Смольнинское", что город не даст площадку для заседаний совета

Депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев получил ответ от вице-губернатора Максима Мейксина на запрос о предоставлении места в деловом квартале "Невская ратуша" для заседаний местного совета. В Смольном еще раз напомнили, что обеспечение деятельности муниципального совета находится в "исключительной компетенции" муниципалитета. Ответ вице-губернатора мундеп опубликовал на своей странице в Twitter 29 ноября.

"Город не предоставит помещение для заседаний муниципального совета. Продолжим заседания на крыльце. В конце концов, в древних Афинах демократия тоже зародилась на крыльце", - прокомментировал Юферев письмо вице-губернатора на своей странице.

Ранее на это же обращение ответил председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров. Почему Мейксин решил продублировать ответ коллеги – неизвестно. Юферев в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что в Смольном таким образом решили утвердить позицию на "высоком уровне".

Напомним, уже не первый год депутаты МО "Смольнинское" вынуждены проводить свои собрания на крыльце муниципалитета. Из-за конфликта муниципалов, избравшихся при поддержке "Умного голосования", и главы МО Григория Ранкова двери местной администрации для народных избранников закрыты. Переизбрать главу округа у депутатов не получается из-за невозможности набрать достаточное количество голосов. Прокуратура Центрального района через суд пытается установить, что совет не проводил правомочных собраний более трех месяцев, чтобы губернатор Александр Беглов мог инициировать роспуск совета.

Константин Леньков