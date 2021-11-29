Дело о халатном отношении собственника к особняку Черкасского передали в Василеостровский райсуд

Мировой судья судебного участка № 11 Петербурга передал Василеостровскому райсуду дело бизнесмена Бориса Берсона, которого обвиняют в нарушении требований сохранения или использования объекта культурного наследия – особняка Черкасского (ст. 243.1 УК РФ), информирует пресс-служба судебных инстанций города.

Причинённый ущерб историческому зданию на В.О. оценивается более чем в 39 млн рублей.

"В соответствии со ст. 31 УПК РФ уголовные дела по ст. 243.1 УК РФ подсудны районному суду. Мировым судьей вынесено постановление о направлении дела в Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга", - отчитались в судебной пресс-службе.

Ранее, напомним, на Берсона был наложен запрет определённых действий в рамках этого разбирательства: ему воспрещается покидать дом с 23:00 до 06:00, разрешается посещать только рабочее место в АО "Адамант", а также общаться со свидетелями по делу.

Напомним, 20 мая 2021 года Следственный комитет пришёл в офис "Адаманта" с обысками. Дело в отношении Берсона было возбуждено после неоднократных пожаров в особняке Черкасского, который ему принадлежит.

Параллельно СК возбудил дело о халатности в отношении чиновников КГИОП. По версии следствия, их действия также стали причиной повреждения исторического объекта.