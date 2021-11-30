Прокуратура хочет взыскать с основателя "Рольф" Петрова 12,85 млрд рублей

Российская прокуратура требует взыскать с автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова 12,85 млрд рублей.

Вероятнее всего, речь идёт об иске в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении предпринимателя.

Напомним, в сентябре 2019 года Петрова объявили в международный розыск.

По версии СК, в 2014 году он в составе преступной группы в обход закона организовал трансфер 4 млрд рублей на свои офшорные счета на Кипре.

В июле 2019 года основателя "Рольфа" и руководителя департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании.

Петров на данный момент находится в Австрии, которая не выдает своих граждан, и возвращаться на родину не собирается.

Добавим также, с 2007 по 2016 год бизнесмен являлся депутатом Госдумы V и VI созывов, входил во фракцию "Справедливая Россия". Он голосовал против "запретительных" инициатив и поддерживал оппозиционеров.