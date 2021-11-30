В Смольном приняли решение законсервировать седьмой "ковидный" павильон в "Ленэкспо"

Власти Петербурга решили свернуть работу седьмого "ковидного" павильона, развёрнутого в "Ленэкспо", делится Znak.com. Инициатива обоснована снижением нагрузки на инфекционные стационаре на фоне общего улучшения эпидемической обстановки.

При этом павильон №5 в "Ленэкспо" продолжит приём COVID-заражённых. На данный момент там на лечении пребывают 120 жителей Петербурга, 9 из которых находятся в реанимации.

Напомним, временный ковидарий в "Ленэкспо" был открыт в первую волну пандемии COVID-19 в мае 2020 года. Инфицированных размещают в нескольких корпусах. Когда эпидемическая ситуация становится менее напряжённой, госпиталь сворачивают.

Ранее стало известно, что в "Ленэкспо" запретили гадать на картах Таро: табуирование данной эзотерической практики обусловлено тем, что больные начали консультироваться с гадалками по вопросам своего лечения.