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Новости 14:57

Комтранс попросил петербуржцев воздержаться от поездок на авто ради быстрой уборки снега

фото ЗакС политика Комтранс попросил петербуржцев воздержаться от поездок на авто ради быстрой уборки снега

Петербургский комитет по транспорту обратился к горожанам с призывом по возможности отказаться от поездок на автомобилях ради более оперативной очистки дорог от последствий снегопада.

"Уважаемые автомобилисты! На улицах города сложилась непростая дорожная обстановка после ночного снегопада. Убедительно просим вас сократить поездки на личных автомобилях. Это необходимо для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город", — приводит "Деловой Петербург" выдержку из обращения комтранса.

Также водителям напомнили о важности соблюдения правил парковки, нарушение которых может привести к проблемам с уборкой дорог.

"В рамках уборочной кампании просим вас соблюдать правила парковки, внимательно следить за знаками и не оставлять автомобиль под запрещающими знаками 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена" с дополнительной информацией о времени их действия", — указали в комитете.

Напомним, Петербург оказался во власти циклона "Бенедикт". За минувшую ночь в городе выпала почти треть месячной нормы осадков за ноябрь, из-за чего город встал в 10-балльных пробках. Снегопад продолжается.


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