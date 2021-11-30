ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:32

Полиция провела беседу с первоклассником, потушившим снегом Вечный огонь в Кронштадте

фото ЗакС политика Полиция провела беседу с первоклассником, потушившим снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полицейские провели профилактическую беседу с первоклассником, который потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"29 ноября в полицию Кронштадта поступило сообщение, о том что ребенок снегом потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1 класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", - заявили в полиции.

Материалы дела передадут в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Похожие случаи были в Красном селе в феврале и марте. Тогда дети забросали мемориал снега, играя в снежки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама