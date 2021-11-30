Полиция провела беседу с первоклассником, потушившим снегом Вечный огонь в Кронштадте

Полицейские провели профилактическую беседу с первоклассником, который потушил снегом Вечный огонь в Кронштадте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"29 ноября в полицию Кронштадта поступило сообщение, о том что ребенок снегом потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1 класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", - заявили в полиции.

Материалы дела передадут в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Похожие случаи были в Красном селе в феврале и марте. Тогда дети забросали мемориал снега, играя в снежки.