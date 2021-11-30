Субсидии на "зарубу года", YouTube-шоу и экосистему соцактивности

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Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями определил получателей субсидий на общую сумму 47 млн рублей во втором полугодии 2021 года. Деньги достались организаторам фестивалей, конкурсов и спортивных мероприятий.

Впереди всех

В 2021 года это уже вторая раздача комитетом субсидий - первая прошла летом. Сейчас ведомство распределило более 47 млн рублей между 40 организациями.

Больше всего денег получила АНО "Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки". Комитет выделил организации две субсидии: 2,2 млн рублей на "Тактильный сад" и 1,15 млн рублей на "Другой взгляд". На сайте Центра сказано, что он обучает сотрудников по всей России дистанционно без отрыва от производства. ЗАКС.Ру не смог найти на этом сайте информации о "Тактильном саде" и "Другом взгляде". СМИ в 2021 году писали только о двух тактильных садах в Петербурге: в Ботаническом саду и в детдоме в Петергофе, который спонсировал "Газпром".

Ранее в 2021 году комитет по молодежи уже выделял субсидию Первому центру повышения квалификации: 2,46 млн рублей на "Весна: лаборатория успеха". Годом ранее организации от ведомства досталось 3,45 млн рублей.

На втором месте - АНО музыкально-развлекательного искусства "Корпорация "Тепло". Организация получила от комитета 2,7 млн рублей на открытый музыкальный

фестиваль "Ленинградские мосты". Мероприятие с выступлением современных музыкантов в шестой раз прошло в Петербурге в сентябре 2021 года.

Третье место в топе лидеров по сумме полученных субсидий получила правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров". Ей комитет выделил 2,57 млн рублей на международный благотворительный конкурс красоты и таланта для девушек на инвалидных колясках "Невская краса" в 2021 году. Конкурс прошел только в сентябре, но организаторы уже выложили все фотографии и объявили дату мероприятия в следующем году.

Основная часть организаций получили по одной субсидии. Помимо уже упомянутой АНО "Первый центр повышения квалификации и профессиональной подготовки", несколько выплат получила "Молодежная палата Санкт-Петербурга". Комитет выдал организации деньги на три мероприятия: 1,25 млн на "Правильный ориентир", 401,8 тысяч рублей на профессиональное развитие молодых мам "Profi mama" и 386,5 тысяч рублей на "YouTube Zakadrom show". Последнее - шоу на YouTube, где гости рассказывают о своей работе. На канале в соцсети вышло уже шесть интервью с продюсером, байером и другими представителями творческих профессий. В 2020 году "Молодежная палата Санкт-Петербурга" тоже получала субсидии. Тогда комитет выделил организации 1,95 млн рублей на онлайн-концерт ко Дню молодежи.

Экология, здоровье, спорт

Во второй половине 2021 года среди получателей субсидий стало больше организаций, чья работа связана с донорами крови или волонтерами. АНО "Ресурсный центр по донорству" получила 1,5 млн рублей на онлайн фестиваль добровольцев и волонтеров донорского движения "#ЯДОНОРСПБ".

Это самая большая сумма субсидий среди организаций, связанных с волонтерами или здоровьем. Остальные получили от комитета не больше миллиона.

В частности, фонд "Центр развития донорства костного мозга" получил 321,65 тысяч рублей на онлайн конкурс "Донор по-питерски", а благотворительная организация "Собаки для жизни" - 173,5 тысяч рублей. РОО "Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Санкт-Петербурга" досталось 283,9 тысяч рублей на свою работу.

Досталось денег и спортивным мероприятиям. Например, 2,5 млн рублей ушли физкультурно-спортивной организации "РУССПОРТ" на мультиспортивный фестиваль "БИГ ПИТЕР СПОРТ ШОУ". Судя по одноименной группе "ВКонтакте", мероприятие состоялось в сентябре в "Экспофоруме". На нем прошли профессиональные бои, соревнования по армреслингу, бодибилдингу и многим другим видам спорта. Организаторы подошли к своей работе ответственно и выложили в группу много видео с фестиваля с такими названиями как "Запрещенные удары и последствия", "Главная заруба года" и так далее.

Особое внимание комитет уделил экоповестке. Субсидии получила, например, организация экологического и патриотического просвещения "Чистые игры". Ей ведомство выдало 988 тысяч рублей на межрегиональный форум эковолонтерских организаций и движений (для лидеров эковолонтерских организаций, движений, клубов, отрядов).

Другая организация в сфере экологии "МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ" получила 47 тысяч рублей на подготовку организаторов проекта "Елки, палки и щепа". Это ежегодное мероприятие, когда петербуржцы после праздников сдают новогодние елки активистам. Те их измельчают и передают в приюты и питомники для животных на подкормку и подстилку.

Не в первый раз

Две субсидии комитет отдал киберспортсменам. "Федерация электронного спорта" взяла 169 тысяч рублей на городскую киберспортивную лигу, а Благотворительный фонд имени Сергея Березина - 251,5 тысяч рублей на Благотворительный киберспортивный турнир среди молодежи Петербурга. "Федерация" в начале 2021 года уже получала грант на всероссийскую молодежную киберспортивную лигу "КиберPROдвижение".

"Поколению Z" комитет дал 1,5 млн рублей на "экосистему социальной активности "ВПроекте". Вице-президент организации Мария Евстигнеева рассказала ЗАКС.Ру, что субсидию они получили на проведение обучающих семинаров для 20 представителей молодежи по социальному проектированию.

- На этом курсе ребята обучались создавать свои проекты, после чего они подавали их на гранты Росмолодежи. 20 человек разделились на 5 команд, и 5 человек взяли грант Росмолодежи, - сказала Евстигнеева.

Она добавила, что еще на субсидию "Поколение Z" сняло рекламный ролик про свое приложение Z-Аватар. В анонсе с этим видео прописан призыв: "Прокачивай Разум, Душу, Тело, Карму, повышай свой рейтинг и получай крутые призы!".

На приложение деньги организации выдал Фонд президентских грантов еще в 2020 году - 2,9 млн рублей. На развитие этого проекта "Поколение Z" получило деньги от петербургского комитета по молодежи, уточнила Евстигнеева. В первой половине 2021 года ведомство выдало организации субсидию в 739 тысяч рублей на Z-Аватар 2.0.

Во втором транше комитет выдал субсидию в 254,45 тысяч рублей на "Вечер молодых судостроителей Санкт-Петербурга за 2021 год". Его провела РОО "Совет работающей молодежи Санкт‑Петербурга". Организация уже получала деньги из бюджета на аналогичное мероприятие в первой половине 2021 года. Тогда комитет выдал на вечер судостроителей 198,45 тысяч рублей.

Администрация Кировского района сообщила, что первый вечер молодых судостроителей прошел 21 апреля, а второй - 26 ноября. Про весеннее мероприятие администрация отчитывалась:

"В программе "Вечера" традиционно состоялась культурно-массовая программа, обмен опытом по реализации молодежных проектов среди работающей молодежи отрасли, неформальное общение".

А вот после осенней встречи на сайте рассказали только о вручении грамот молодым специалистам.

София Саттарова