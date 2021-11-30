Активисты взывают к Беглову со снежных куч, надеясь, что их уберут так же быстро, как если бы на них был "Навальный"

Активисты "Молодого Петербруга" отчаялись ждать помощи в уборке заснеженных улиц от властей города и решили хотя бы частично, но самостоятельно решить проблему.

Собственными силами участники движения очистили от осадков некоторые территории у домов в Невском районе.

"Мы понимаем, что этому городу нужен новый герой, поэтому наши активисты сразу отозвались на жалобы местных жителей и поехали их спасать: расчистили от снега дороги, проложили новые тропинки к подъездам и посыпали всё песком, чтобы никто не пострадал", – отчитались о проделанной работе в "Молодом Петербурге".

Также активисты решили прибегнуть к опыту прошлых лет, когда по всей России коммунальщики оперативно убирали снежные кучи, как только на них появлялось имя Алексея Навального.

На одной из таких насыпей на Октябрьской набережной участники движения написали "Куча Беглова" в надежде привлечь внимание властей города к уборке.

"Как думаете, если губернатор не хочет убирать снег, то как скоро уберет свою "кучу"?" – иронизируют в "Молодом Петербурге".

Фото: "Молодой Петербург" / "ВКонтакте"