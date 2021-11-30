Совет МО "Васильевский" лишил мандата самовыдвиженца Касаткина

Муниципальный совет МО "Васильевский" 30 ноября проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Алексея Касаткина. Лишить мандата самовыдвиженца требовал губернатор Александр Беглов из-за обнаруженных несоответствий в декларации, которые "не признаны несущественными". Требование поддержали шестеро из восьми депутатов.

Выступая перед советом, Касаткин попросил депутатов поднять руку, если они считают его коррупционером. Глава МО Игорь Фигурин прервал его, заявив, что только он может объявлять голосование. Касаткин также обратил внимание на формулировку, используемую в обращении Беглова. Глава МО объявил, что это не заседание юридического форума, и отказался обсуждать значение фразы "не признаны несущественными".

Алексей Касаткин рассказал, что не указывал в декларации за 2019 год съемные квартиры, поскольку часто менял жилье за короткий срок. Он также не указал денежный перевод в 17 тысяч рублей, который предназначался его бывшей супруге.

- Уважаемым депутатам я хочу сказать, что те, кто будет голосовать за мое отстранение, должен понимать, что я коррупционных действий не совершал. Это явно политическое отстранение, и вы поступаетесь своей совестью. Где-то у вас должно шевельнуться, - сказал Касаткин.

За досрочное лишение полномочий проголосовало шестеро депутатов. Еще двое, Валерия Наумова и Андрей Федяев, испортили свои бюллетени. Еще один мундеп Станислав Диденко со словами "Я не буду в этом участвовать" разорвал свой бюллетень еще в начале заседания и покинул собрание. Касаткин намерен оспорить решение совета в суде.

На заседании 30 ноября также рассматривали вопрос о вынесении дисциплинарного наказания другим двум депутатам. Валерии Наумовой и Андрею Федяеву вынесли предупреждения из-за нарушений в отчетах о доходах и имуществе, которые признали несущественными. Детали несоответствий в их декларациях на совете обсуждать не стали. Касаткин возразил, что перед голосованием нужно подробно изучить обнаруженные несоответствия. Фигурин не согласился.

— Подпись Беглова. Какие у нас могут быть вопросы? — сказал Фигурин.

Он отметил, считает правильным назначить самое "мизерное" наказание для Наумовой.









Изначально сотрудники местной администрации не хотели пускать на заседание 30 ноября жителей округа и слушателей, сославшись на "антиковидные" меры. Глава МО говорил, что помещение позволяет допустить на собрание лишь 13 человек, не считая сотрудников администрации: десять депутатов и ещё трое человек, пожелавшие посетить совет. Чтобы попасть на заседание, нужно было за сутки направить заявление. Заранее такой возможностью воспользовались трое крепких молодых людей. Отвечать на вопросы Касаткина, кто они такие, гости не стали. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, всегда ли они интересуются жизнью совета, один из них ответил "возможно". На другие вопросы они отвечать не стали. Позже Фигурин разрешил допустить на заседание всех желающих.

В ноябре в несколько мунипалитетов поступили письма от губернатора с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов. Так, уже лишили мандата депутата МО "№7" Полину Калинину за неуказанные поступления от родственников. В начале декабря совету МО "Гавань" предстоит рассмотреть обращение Беглова по четырем депутатам.

Константин Леньков