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Новости 11:16

Высота снежного покрова в Петербурге стремится к 20 сантиметрам

фото ЗакС политика Высота снежного покрова в Петербурге стремится к 20 сантиметрам

Снег, продолжающийся на Северо-Западе России третий день, образовал в Петербурге внушительные сугробы, о параметрах которых рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

"Сейчас 19 см снежный покров по нашей рейке на метеостанции в центре города", - сообщил он ТАСС.

Колесов предрекает 1 декабря продолжение метели как минимум до обеденного времени. В свою очередь, в Ленобласти последствия бурных снегопадов оказались еще более ощутимыми. Как пишет на своей странице в Facebook ведущий специалист профильного центра "Фобос" Михаил Леус, высота покрова в окружающем город регионе достигает 30 сантиметров. Кроме того, в Ленобласти холоднее в среднем на два-четыре градуса.

Несмотря на то, что на петербургские улицы накануне вышло более тысячи дворников и более тысячи снегоуборочных машин, передвигаться по городу было тяжело. В связи с этим активисты из "Молодого Петербурга" написали на одном из сугробов краткое обращение к губернатору, полагая, что участок вскоре может быть очищен.


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