ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Адвокаты Навального подали кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана

фото ЗакС политика Адвокаты Навального подали кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального подала кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко во Второй кассационный суд общей юрисдикции, передает "Коммерсантъ".

Дата заседания пока не назначена.

В феврале мировой суд в Москве приговорил Навального к штрафу в 850 тысяч рублей, признав виновным по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Дело было связано с твитом, в котором Навальный негативно высказался о людях, которые снялись в ролике-агитации за поправки в Конституцию. Защита Навального настаивала, что конкретно о ветеране он не говорил. 

Сейчас Навальный находится в колонии. В феврале суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Службу не устроило то, что Навальный, находясь в Германии на лечении после отравления, не отмечался у инспектора.

В отношении Навального возбужден ряд уголовных дел. Среди них - о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ) и неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), а также дело о создании экстремистского сообщества.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама