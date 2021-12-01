Адвокаты Навального подали кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального подала кассационную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко во Второй кассационный суд общей юрисдикции, передает "Коммерсантъ".

Дата заседания пока не назначена.

В феврале мировой суд в Москве приговорил Навального к штрафу в 850 тысяч рублей, признав виновным по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Дело было связано с твитом, в котором Навальный негативно высказался о людях, которые снялись в ролике-агитации за поправки в Конституцию. Защита Навального настаивала, что конкретно о ветеране он не говорил.

Сейчас Навальный находится в колонии. В феврале суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Службу не устроило то, что Навальный, находясь в Германии на лечении после отравления, не отмечался у инспектора.

В отношении Навального возбужден ряд уголовных дел. Среди них - о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ) и неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), а также дело о создании экстремистского сообщества.