ЗакС одобрил приватизацию ГУП "ТЭК"

Законодательное собрание 1 декабря приняло за основу законопроект о приватизации государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".

Смольный внес этот документ еще год назад. Решение о включении ГУП "ТЭК" в план приватизации на 2021 год было принято в августе 2020 года.

Согласно федеральному законодательству, ГУПы, работающие в немонопольной сфере, должны быть ликвидированы. В Смольном пообещали, что преобразование никак не отразится на тарифах. ГУП "ТЭК" планируется сохранить в собственности города, уверяют чиновники. Коммунист Дмитрий Дмитриев поинтересовался, каким объемом акций будет владеть город. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко не дал прямого ответа и сказал, что "это вопрос дальнейших действий".

Единоросс Денис Четырбок спросил, чем конкретно будет выгодна приватизация.

- Деятельность акционерного общества считается более прозрачной. Правовая форма акционерного общества дает больше возможностей для решения вопросов текущего развития, - заявил Сухенко.

Председатель городского парламента Александр Бельский отметил, что при новой форме решения будут приниматься оперативнее. Кроме того, форма акционерного общества позволит привлекать средства банков для решения возникающих проблем, добавил спикер ЗакСа.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, какую зарплату получает руководитель ГУП "ТЭК". Сухенко такой информацией не обладал. Однако он отметил, что это несущественный вопрос для обсуждения приватизации. Вишневский ему возразил.

- Борис Лазаревич интересуется. Может быть, работу подыскивает новую, - пошутил спикер Бельский.

Позже Вишневский заявил с трибуны, что приватизация ГУП "ТЭК" должна стать темой депутатских слушаний, а парламентариям необходимо представить подробный план приватизации.

Сухенко не смог ответить и на вопросы депутатов от КПРФ. Член компартии Александр Рассудов отреагировал на это цитатой из группы "Король и шут" :

- Есть такая строчка из песни: "И на всем ему отказ, что б он не попросил".

Сам Рассудов, в частности, интересовался, что будет с акциями АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", которые принадлежат ГУП "ТЭК". Выступая с трибуны, он предположил, что "Теплосеть" попадет под контроль "Газпрома". Вместе с коллегой по фракции Алексеем Зинчуком он также поинтересовался судьбой базы отдыха "Уют", которая принадлежит ГУП "ТЭК".

Сухенко призвал депутатов не переживать за "Уют" раньше времени, заявив, что пока она будет находиться в собственности акционерного общества. По его словам, вопросы, которые поднимались в парламенте, – темы для дальнейших обсуждений. Бельский предложил заняться ими в рамках рабочей группы.

За принятия проекта о приватизации за основу проголосовал 31 депутат. Против – 13. Шестеро воздержались. На поправки определили две недели. Депутат Зинчук настаивал на том, что необходим хотя бы месяц.

Сергей Еремеев