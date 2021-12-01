Мосгорсуд удовлетворил иск ТСЖ к Илье Варламову из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

Мосгорсуд удовлетворил иск ТСЖ "Ленина 18Б" о защите чести и достоинства, обязав блогера Илью Варламова опровергнуть слова о "говнохранителях", сообщила адвокат Наталья Союнен во "ВКонтакте".

По мнению Союнен, в этом процессе "маленькое ТСЖ из провинциального города посмело судиться с монстром блогосферы России, некогда входившим в кремлевский пул". Она считает, что адвокат "защитил свою честь, достоинство и деловую репутацию" в деле против блогера, "не подбирающего приличные слова в своих публикациях" и "давшего негативную оценку вступившему в законную силу судебному решению и оскорбившего всех участников судебного разбирательства, включая сам суд".

В мае Мещанский суд Москвы этот иск отклонял. Представители товарищества требовали от блогера 2 млн рублей компенсации, извинений и удаления публикации.