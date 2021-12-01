Шишлов пожелал Агапитовой сохранить созданный при нем вектор

Лидер фракции "Яблоко" и бывший омбудсмен Петербурга Александр Шишлов прокомментировал ЗАКС.Ру избрание Светланы Агапитовой на должность регионального уполномоченного по правам человека.

Депутат отметил, что за годы его работы уполномоченным этот правозащитный институт стал один из сильнейших в стране. Шишлов заявил, что для него и его коллег приоритетным была защита фундаментальных гражданских прав: на жизнь, на свободу информации, слова, собраний, на честные выборы.

- Я желаю Светлане Юрьевне сохранить тот вектор, который мы создали, - сказал Шишлов. - Уполномоченный по правам человека приносит пользу людям, обществу и стране тогда, когда он сохраняет независимость, посвященность базовым принципам прав человека и сохраняет верность присяге. Я очень надеюсь, что Светлана Юрьевна сможет продолжить нашу работу, основываясь именно на понимании того, что главным приоритетом являются фундаментальные гражданские права.

Агапитову Шишлов охарактеризовал как человека с богатым правозащитным опытом. Он отметил, что новый омбудсмен неоднократно занимала принципиальную позицию, например, не поддержав принятие "закона Димы Яковлева".

- Мы сохраняли независимый голос, никогда не шли на поводу у политических партий, оппозиционных или правящих, или сотрудников исполнительной власти, других участников сложного процесса реализации прав человека в Санкт-Петербурге. Этот стиль, твердый, но уважительный по отношению к другим партнерам, приводил к успехам не один раз. Я бы очень хотел, чтобы этот стиль сохранился, - заметил Шишлов.

Экс-омбудсмен и его коллеги по "Яблоку" ранее высказывались в поддержку другого кандидата в уполномоченные по правам человека в Петербурге, руководителя аппарата уполномоченного Ольги Штанниковой. Однако ее кандидатуру поддержали только четыре депутата.

Агапитова была детским омбудсменом в 2009–2020 годах. До этого около 20 лет работала в СМИ.