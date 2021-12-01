На видео с УИК № 49 не видно пересчета голосов для изменения протокола

Ленинский районный суд 1 декабря продолжил рассмотрение дела по иску члена участковой избирательной комиссии № 49 Александра Багышова об отмене итогов голосования за депутата Государственной думы по округу № 216 на этом же участке. Член комиссии заявил, что данные из полученной ею копии итогового протокола отличаются от данных в увеличенной форме протокола ТИК и данных ГАС "Выборы".

Багышов рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании 1 декабря просмотрели видеозаписи с избирательного участка после завершения подсчета голосов.

- Вся комиссия ушла, я вышел за дверь, в этот момент председатель садится за стол и печатает еще один протокол. <...> На видео есть момент ухода председателя в районе 6:30 часов с участка. Протокол, который они считают правильным, а мы считаем "липовым", написано, что изготовлен в 6:56 часов. Мы специально посмотрели видео до этого места, видно, что в 6:55 часов в здание школы зашла только уборщица, - рассказал истец.

По его словам, сторона ответчика заявила, что председатель якобы ушел в "тайное помещение", и там прошел пересчет голосов.

В копии итогового протокола Багышова (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) указано, что за кандидата от "Единой России" Сергея Соловьева проголосовали 208 человек, а за кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского — 177 человек. Из системы "Выборы" следует, что за Соловьева голоса отдали 558 человек, а за Вишневского — 33 человека. Аналогичные цифры указаны в увеличенной форме протокола в территориальной избирательной комиссии, которые вписаны в 7:21 час. Истец утверждает, что копию протокола получил около 6:00 часов. По его словам, ранее в суде председатель УИК № 49 Борис Акимов и глава вышестоящей ТИК № 31 Валерий Цимбал заявили, что после ухода Багышова комиссия провела пересчет голосов.

Член УИК рассказал, что на следующем заседании суд планирует заслушать свидетелей. Рассмотрение дела отложено на 8 декабря.

София Саттарова