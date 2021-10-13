Член УИК № 49 оспаривает в суде итоги выборов в Госдуму на своем участке

Ленинский районный суд 13 октября начал рассмотрение дела по иску члена участковой избирательной комиссии № 49 Александра Багышова об отмене итогов голосования за депутата Государственной думы по округу № 216 на этом же участке. Багышов рассказал ЗАКС.Ру, что после подведения итогов голосования на участке – около 6:00 20 сентября - получил копию итогового протокола (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В нем указано, что за кандидата от "Единой России" Сергея Соловьева проголосовали 208 человек, а за кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского – 177 человек.

При этом в ГАС "Выборы" введены другие данные, отметил Багышов. Согласно данным системы по УИК № 49, за Соловьева голоса отдали 558 человек, а за Вишневского – 33 человека. Аналогичные цифры внесены в увеличенную форму сводной таблицы территориального избиркома. Там же указано, что данные вписаны в 7:21 20 сентября.

Итоги выборов на участке Багышов решил оспорить в суде. По его словам, на заседании участковую избирательную комиссию представлял ее глава Борис Акимов, а территориальный избирком – его руководитель Валерий Цимбал и еще один человек.

- Они заявляют такую позицию, что якобы, когда я ушел, они обнаружили непонятно каким образом [произошедшую] техническую ошибку – что они распечатали сразу много разных протоколов с совершенно разными цифрами, и все их подписали и поставили печати. А потом они это выяснили <…> сказали, что заседание не прекращалось, поэтому меня извещать не надо было. Вскрыли пачку с запечатанными бюллетенями, якобы пересчитали, составили новый протокол – и все это за полчаса, – рассказал Багышов.

Он отметил, что избиркомы не уточнили, какая техническая ошибка привела к пересчету. По его словам, комиссия не предоставила в суд протокол, по которому якобы введены данные в ГАС "Выборы". Физическое наличие данного документа – под вопросом, считает член УИК.

По его словам, судья апеллирует тем, что от отмены итогов выборов на участке № 49 общая картина не изменится – мандат получает Соловьев. Багышов добавил, что судья отказал в ходатайствах о вызове свидетелей и о запросе видеозаписей с камер наблюдения на участке. Член УИК уточнил, что судья предложил ему самому попросить видео у Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Пока заседание отложено на ноябрь, сообщил Багышов.

София Саттарова / Фото увеличенной формы протокола: Александр Багышов