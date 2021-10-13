           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:58

Член УИК № 49 оспаривает в суде итоги выборов в Госдуму на своем участке

фото ЗакС политика Член УИК № 49 оспаривает в суде итоги выборов в Госдуму на своем участке

Ленинский районный суд 13 октября начал рассмотрение дела по иску члена участковой избирательной комиссии № 49 Александра Багышова об отмене итогов голосования за депутата Государственной думы по округу № 216 на этом же участке. Багышов рассказал ЗАКС.Ру, что после подведения итогов голосования на участке – около 6:00 20 сентября  - получил копию итогового протокола (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В нем указано, что за кандидата от "Единой России" Сергея Соловьева проголосовали 208 человек, а за кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского – 177 человек.

Фото Александр Багышов

При этом в ГАС "Выборы" введены другие данные, отметил Багышов. Согласно данным системы по УИК № 49, за Соловьева голоса отдали 558 человек, а за Вишневского – 33 человека. Аналогичные цифры внесены в увеличенную форму сводной таблицы территориального избиркома. Там же указано, что данные вписаны в 7:21 20 сентября. 

Итоги выборов на участке Багышов решил оспорить в суде. По его словам, на заседании участковую избирательную комиссию представлял ее глава Борис Акимов, а территориальный избирком – его руководитель Валерий Цимбал и еще один человек. 

- Они заявляют такую позицию, что якобы, когда я ушел, они обнаружили непонятно каким образом [произошедшую] техническую ошибку – что они распечатали сразу много разных протоколов с совершенно разными цифрами, и все их подписали и поставили печати. А потом они это выяснили <…> сказали, что заседание не прекращалось, поэтому меня извещать не надо было. Вскрыли пачку с запечатанными бюллетенями, якобы пересчитали, составили новый протокол – и все это за полчаса, – рассказал Багышов. 

Он отметил, что избиркомы не уточнили, какая техническая ошибка привела к пересчету. По его словам, комиссия не предоставила в суд протокол, по которому якобы введены данные в ГАС "Выборы". Физическое наличие данного документа – под вопросом, считает член УИК. 

По его словам, судья апеллирует тем, что от отмены итогов выборов на участке № 49 общая картина не изменится – мандат получает Соловьев. Багышов добавил, что судья отказал в ходатайствах о вызове свидетелей и о запросе видеозаписей с камер наблюдения на участке. Член УИК уточнил, что судья предложил ему самому попросить видео у Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Пока заседание отложено на ноябрь, сообщил Багышов.

 

София Саттарова / Фото увеличенной формы протокола: Александр Багышов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru