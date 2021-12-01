Руководство ФСИН хочет привлекать зэков к лесовосстановлению

Администрация Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), у которой на прошлой неделе сменился глава, прорабатывает идею привлечения осужденных на реальные сроки к работам по восстановлению лесных массивов. Для этого ведомству требуется законодательное основание, о чем замглавы ФСИН Валерий Балан упомянул в своем выступлении в Совете Федерации 1 декабря.

"Исторически сложилось, что лесозаготовка и дальнейшая переработка древесины является для УИС одной из форм для привлечения осужденных к труду. Лесозаготовка неразрывно связана с лесовосстановлением, которое также относится к производственной деятельности исправительных учреждений и является одним из мероприятий по улучшению экологической ситуации", - приводит его соображения "Интерфакс".

По мысли силовика, приток дополнительной рабочей силы в интересующую его сферу деятельности поспособствует снижению выбросов парниковых газов, чем сейчас, например, озабочена ООН.

Ранее представляемое Баланом ведомство стало одним из инициаторов законопроекта, по которому в случае его принятия станет возможным привлекать зэков к стройкам за Полярным кругом.