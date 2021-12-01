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Петербуржцы попросили депутатов ЗакСа вернуть общественные слушания в очный формат

фото ЗакС политика Петербуржцы попросили депутатов ЗакСа вернуть общественные слушания в очный формат

Инициативная группа жителей Калининского и Красногвардейского районов 1 декабря обратилась к депутатам Законодательного собрания Петербурга с призывом не поддерживать инициативу губернатора Александра Беглова о продлении проведения публичных слушаний через интернет до конца 2022 года, сообщила ЗАКС.Ру активистка Светлана Уткина. 

Активисты считают, что предложение Беглова о продлении запрета на проведение слушаний в очном формате из-за риска распространения коронавируса выдвинуто по надуманным причинам, чтобы помешать неравнодушным жителям высказать свою позицию. 

"Организация безопасных публичных слушаний явно не потребует от районных администраций каких-то гигантских усилий, не сопоставимых с мерами, которые принимает театр или музей для обеспечения безопасности для посетителей. Таким образом, данный законопроект абсолютно противоречит логике и здравому смыслу. Почему тогда, так радеющий за здоровье людей, губернатор города не вносит законопроекты, запрещающие работу общественного транспорта, метро, кафе, театров, спортзалов и т. д., где количество собирающегося населения и его плотность в разы больше?", - говорится в заявлении активистов. 

Свое обращение инициативная группа адресовала депутатам из фракций "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР. В документе они также упоминают конфликт местных жителей и городских властей из-за парка имени Академика Сахарова, где планируется переустройство зеленых насаждений и возведение спортивной школы. Активисты требуют районную администрацию учесть их мнение при строительстве объектов. 

Напомним, 1 декабря депутаты Заксобрания во втором чтении поддержали инициативу Смольного о продлении запрета на проведение публичных слушаний в офлайн-формате. 

В Петербурге проведение публичных слушаний в очном формате отменили в 2020 году из-за риска распространения COVID-19. Против "онлайна" выступали многие градозащитники. 

Константин Леньков


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