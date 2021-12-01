В Петербурге новыми потенциальными донорами костного мозга стали почти сто человек

Организаторы фестиваля "Донорский weekend", продолжавшегося в Петербурге почти три недели, подвели его итоги. Директора Фонда "Страна Помогает" Дмитрия Кацубу приятно удивило число новых доноров костного мозга, внесенных в федеральный регистр.

"Мы услышали молодых доноров, которым непросто выкроить в своем графике свободное время, и решили специально для них организовать акции именно в выходные дни. Благодаря этому регистр пополнился более чем на 90 человек! Это отличный результат, спасибо всем, кто смог присоединиться", - приводит его слова пресс-служба комитета Смольного по молодежной политике.

Для того, чтобы попасть в регистр, достаточно заполнить анкету и сдать 4 мл крови. Когда находится нуждающийся в трансплантации костного мозга "генетический близнец" донора, с последним связываются еще раз и уточняют его готовность помочь конкретному человеку.

Отметим, что в уходящем году комитет по молодежной политике выделил фонду "Центр развития донорства костного мозга" 321,65 тысячи рублей на онлайн-конкурс "Донор по-питерски".