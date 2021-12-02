Znak.com: Инициатором обращения врачей к антиваксерам могла быть Маргарита Симоньян

Главред Russia Today Маргарита Симоньян могла быть и инициатором, и автором письма главврачей ряда российских больниц, призывавших антипрививочников посетить красные зоны ковидных больниц, утверждает Znak.com, ссылаясь на источники.

Один из собеседников издания заявил, что Симоньян якобы возмутили слова вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о проваленной информационной кампании по вакцинации в РФ.

"А тут не просто депутат, целый вице-спикер, причем вполне себе вменяемый и лояльный, говорит: информационная кампания проведена плохо. Маргарита Симоновна сходила в нужный кабинет [в администрации президента], пролоббировала идею с письмом", — рассказал источник Znak.com.

По его словам, Симоньян якобы настаивала, чтобы Толстой тоже оказался в числе реципиентов послания врачей.

Ещё один собеседник издания отметил, что часть врачей-заявителей были не против того, как оформлено письмо: их претензии касались только части про посещение красных зон и реанимаций, так как в этом нет необходимости — "рисковать жизнью людей и писать письма в таком тоне".

Сама Симоньян на звонок и соответствующий вопрос журналистки Znak.com ответила следующее: "Анастасия, где вы находите такую чушь? Я бы гордилась быть инициатором и автором этого письма, но нет, это не я".

Напомним, 24 ноября врачи ряда российских медучреждений опубликовали открытое письмо с обращением к антипрививочникам, предложив им посетить красные зоны и морги ковидных больниц. Реципиентами послания выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и другие именитые россияне, которых медики сочли противниками вакцинации.

Ранее, 28 ноября, главврач столичной больницы им. Филатова Валерий Вечорко поделился впечатлениями о визите антиваксеров.