"Хамили пациентам, выражали один негатив": Филатовская больница провела экскурсию для антиваксеров

Главный врач столичной Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко отчитался о визите граждан, отрицающих вакцинацию от коронавируса в "красную зону" медучреждения. Он рассказал, что пришедшие антипрививочники "выражали один негатив", а некоторые даже "хамили пациентам", из-за чего экскурсия была прервана.

В ходе осмотра больницы антиваксерам показали также отделение реанимации, где лежат тяжелые ковидные пациенты на ИВЛ. Также визитёры застали момент операции, которую проводили хирурги, добавил Вечорко.

При этом из девяти посетителей перед просмотром сдать ПЦР-тест согласились лишь трое, а некоторые пытались попасть в ковидное отделение без масок. Граждан без СИЗ в больницу в итоге не пустили.

"Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. <...> Они [антипрививочники] совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", — приводит впечатления Вечорко РИА "Новости".

После того, как посетители начали откровенно "хамить пациентам", Вечорко решил прервать осмотр. В итоге конструктивного диалога с антиваксерами у врача не состоялось. "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком", — негодует медик.

Напомним, 24 ноября врачи ряда российских медучреждений опубликовали открытое письмо с обращением к антипрививочникам, предложив им посетить "красные зоны" и морги ковидных больниц. Реципиентами послания выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и другие именитые россияне, которых медики сочли противниками вакцинации.

"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам", реанимациям и патологическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", — сообщалось в письме врачей.

Добавим также, что в КПРФ, в свою очередь, уже отреагировали на послание медиков.