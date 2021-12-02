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Новости 11:14

Роскомнадзор готовится заблокировать в РФ еще шесть VPN-сервисов

фото ЗакС политика Роскомнадзор готовится заблокировать в РФ еще шесть VPN-сервисов

Пресс-служба Роскомнадзора объявила о планах ведомства существенно ограничить работу очередных VPN-сервисов, нарушающих отечественное законодательство. На этот раз речь идет о приложениях Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel.

Как и прежде, декларируется, что проблем с сервисами не возникнет только у организаций, включенных в так называемые белые списки РКН. Это те компании и IP-адреса, которым теперь предстоит специально уведомить ведомство о необходимости использования перечисленных сервисов в технологических целях и получить добро. В противном случае в ближайшее время они не смогут пользоваться популярным IT-продуктом. Компаниям предлагают присылать заявки на включение в список по специальному электронному адресу sc@rkn.gov.ru.

Отметим, что в течение года по тем же основаниям под блокировку попали сервисы Hola!VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN, IPVanish VPN, Nord VPN, ExpressVPN, VyprVPN и OperaVPN.


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