После проверки проблемной Коробицынской школы прокуратура возбудила административные и уголовные дела

После прокурорской проверки Коробицынской школы в Ленобласти сотрудники надзорного ведомства возбудили ряд административных и уголовных дел.

Так, в деятельности должностных лиц прокурор узрел нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.7 КоАП РФ), порядка принятия бюджетных обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ), ведения реестра контрактов (ст. 7.31 КоАП РФ), заключения контрактов (ст. 7.32 КоАП РФ), а также порядка осуществления закупок (ст. 7.30 КоАП РФ).

Кроме того, возбуждены уголовные делопроизводства о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении полномочий, которые повлекли нарушение прав третьих лиц (ст. 286 УК РФ). Материалы разбирательства переданы следствию.

Наконец, руководителю администрации Выборгского района Ленобласти Валерию Савинову поручили незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Напомним, в областной Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены были учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской, медкабинете. Родители ранее уже записывали обращения в разные ведомства, в том числе министру обороны Сергею Шойгу.

Сейчас школа закрыта, детей перевели на обучение в другую.