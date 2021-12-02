ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

После проверки проблемной Коробицынской школы прокуратура возбудила административные и уголовные дела

фото ЗакС политика После проверки проблемной Коробицынской школы прокуратура возбудила административные и уголовные дела

После прокурорской проверки Коробицынской школы в Ленобласти сотрудники надзорного ведомства возбудили ряд административных и уголовных дел.

Так, в деятельности должностных лиц прокурор узрел нарушения требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.7 КоАП РФ), порядка принятия бюджетных обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ), ведения реестра контрактов (ст. 7.31 КоАП РФ), заключения контрактов (ст. 7.32 КоАП РФ), а также порядка осуществления закупок (ст. 7.30 КоАП РФ).

Кроме того, возбуждены уголовные делопроизводства о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении полномочий, которые повлекли нарушение прав третьих лиц (ст. 286 УК РФ). Материалы разбирательства переданы следствию.

Наконец, руководителю администрации Выборгского района Ленобласти Валерию Савинову поручили незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Напомним, в областной Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены были учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской, медкабинете. Родители ранее уже записывали обращения в разные ведомства, в том числе министру обороны Сергею Шойгу.

Сейчас школа закрыта, детей перевели на обучение в другую.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама