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Новости 12:58

Постоянная пробка в Шушарах стала предметом прокурорской проверки

фото ЗакС политика Постоянная пробка в Шушарах стала предметом прокурорской проверки

Обстоятельства, приведшие к возникновению многодневной пробки на Московском шоссе в Шушарах на фоне снегопада, взялась изучить прокуратура Пушкинского района.

"Установлено, что вследствие неблагоприятных погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом, что привело к неблагоприятным для населения последствиям, в том числе затруднило движение по автомобильной дороге. Сегодня сотрудники прокуратуры района провели очередной осмотр автомобильной дороги, в ходе которого зафиксированы нарушения", - говорится в сообщении.

В ближайшее время ведомство собирается дать оценку действиям чиновников, ответственных за ЖКХ и безопасность дорожного движения.

Ранее в социальных сетях появлялись видеозаписи с места событий: на шоссе "глухо" стояла гряда машин, вдоль которой пешком перемещались люди. Наибольшие сложности движению по заваленной снегом трассе, помимо ДТП, создавали большегрузы. В настоящее время, судя по сервису "Яндекс.Пробки", транспортная ситуация на шоссе на подъезде к Шушарам тоже не выглядит благополучной.

Отметим, что 29-30 ноября циклон "Бенедикт" принес в Петербург около 1,2 млн кубометров снега.


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