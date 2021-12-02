Петербурженка подала иски об отмене антикоронавирусного постановления и решения ГИК об итогах выборов в ЗакС

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск к вице-губернатору и руководителю администрации губернатора города Валерию Пикалеву и руководителю управления Роспотребнадзора по Петербурга Наталии Башкетовой. Подала иск некая Ирина Федорова, сказано в карточке дела. В объединенной пресс-службе судов города ЗАКС.Ру сообщили, что Федорова оспаривает постановление правительства Петербурга № 121. Этот документ устанавливает ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, вводит допуск в различные организации по QR-кодам.

Также Федорова подала иск к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной, 25 депутатам Законодательного собрания, депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации. В пресс-службе судов ЗАКС.Ру сообщили, что истица оспаривает решение Горизбиркома об определении результатов выборов депутатов ЗакСа по единому округу. В документе распределяются мандаты между новыми депутатами, которые выдвигались по спискам партий.

На момент публикации заметки Горсуд не принял иски Федоровой к производству, пока они только зарегистрированы.

София Саттарова