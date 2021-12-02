ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:37

Петербурженка подала иски об отмене антикоронавирусного постановления и решения ГИК об итогах выборов в ЗакС

фото ЗакС политика Петербурженка подала иски об отмене антикоронавирусного постановления и решения ГИК об итогах выборов в ЗакС

В Санкт-Петербургский городской суд поступил иск к вице-губернатору и руководителю администрации губернатора города Валерию Пикалеву и руководителю управления Роспотребнадзора по Петербурга Наталии Башкетовой. Подала иск некая Ирина Федорова, сказано в карточке дела. В объединенной пресс-службе судов города ЗАКС.Ру сообщили, что Федорова оспаривает постановление правительства Петербурга № 121. Этот документ устанавливает ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, вводит допуск в различные организации по QR-кодам.

Также Федорова подала иск к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье Чечиной, 25 депутатам Законодательного собрания, депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации. В пресс-службе судов ЗАКС.Ру сообщили, что истица оспаривает решение Горизбиркома об определении результатов выборов депутатов ЗакСа по единому округу. В документе распределяются мандаты между новыми депутатами, которые выдвигались по спискам партий. 

На момент публикации заметки Горсуд не принял иски Федоровой к производству, пока они только зарегистрированы. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама