Милонов ждет от Роспотребнадзора рекомендаций для Дедов Морозов

Депутат Виталий Милонов, представляющий Петербург в Государственной думе, полагает, что с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране Роспотребнадзору следовало бы проинструктировать Дедов Морозов перед посещением детей. Прежде всего, по мнению единоросса, допускать до новогодних праздников необходимо только тех из них, кто вакцинировался от коронавируса.

"И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день, и он может быть разносчиком заразы. Пускай Роспотребнадзор выпустит инструкцию для Дедов Морозов и Снегурочек", - приводит соображения политика РИА "Новости".

В целом Милонов против временной отмены встреч с Дедами Морозами из-за пандемии, но настаивает, что особые рекомендации специалистов для них в том или ином виде должны существовать.

В преддверии 2021 года депутат отправил Деду Морозу депутатский запрос, в котором попросил не дарить подарки "дедморозо-скептикам".