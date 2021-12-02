Журналисту из Калининграда предоставили политическое убежище во Франции

Журналист Алексей Малиновский, сотрудничающий с калининградской газетой "Новые колеса" и испытывавший в последнее время проблемы с правоохранительной машиной РФ, добился предоставления ему политического убежища во Франции. Об этом пишет издание "Север.Реалии"* со ссылкой на издателя газеты Игоря Рудникова, проживающего в США. Журналист покинул родную страну еще в сентябре.

"Это было не бегство. Всё происходило открыто, на глазах силовиков – накануне Алексей оформил в МВД загранпаспорта на детей. А через два месяца семья журналиста получила политическое убежище – спасибо правозащитникам и коллегам-журналистам, оказавшим помощь", - отметил Рудников.

По словам издателя, Малиновский фигурирует в деле о клевете, в рамках которого у него дома осенью провели обыск с применением физической силы. Дело о клевете имеет отношение к прошлогодней публикации в "Новых колесах" о руководстве УМВД по Калининградской области.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента