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Новости 20:44

В Смольном попросили не путать цифровые коды проездных и QR-коды о вакцинации

фото ЗакС политика В Смольном попросили не путать цифровые коды проездных и QR-коды о вакцинации

Во избежание путаницы петербургское правительство поспешило с разъяснениями к собственной закупке новых валидаторов для общественного транспорта. 

Внимание горожан обращают на то, что новые валидаторы будут рассчитаны на новые типы проездных. Последние будут заключать в себе цифровой код, хранящий информацию о поездке и деталях приобретения билета. Новое оборудование и новые цифровые проездные, подчеркивает пресс-служба Смольного, никак не связаны с QR-кодами о персональной вакцинации от коронавируса.

Таким образом, заказ КРТИ имеет целью просто модернизировать и унифицировать оборудование, установленное на поручнях в трамваях, троллейбусах и автобусах для контроля за оплатой проезда. Техзадание предполагает, что новые валидаторы повсеместно установят к апрелю следующего года.


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