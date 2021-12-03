Сертификаты переболевших коронавирусом продлят до года в ближайшие дни

Сертификаты переболевших коронавирусом будут продлены с полугода до года в ближайшие дни, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

"Сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России", - сообщили в ведомстве.

Переоформление происходит автоматически, его планируется завершить в ближайшие дни.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификатов для переболевших до года. Это предложение поддержал президент Владимир Путин.