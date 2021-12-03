Смольный скорректировал прожиточный минимум на 2022 год

Члены петербургского правительства разработали проект корректив в постановление, утверждающее прожиточный минимум на 2022 год: так, вместо 12 428 рублей на душу населения он будет составлять 13 160,20 рублей.

В документе указывается, что соответствующим образом вырастут показатели и для отдельных категорий населения: для трудоспособного — до 14 344 рублей 60 копеек (было — 13 571,90 рублей), для пенсионеров — до 11 317 рублей 80 копеек (было — 10 688,10 рублей), для детей — до 12 756 рублей 40 копеек (было — 12 055,20 рублей).

Добавим, что в Смольном сообщали о размере минимальной заработной платы в 2022 году — 21 500 рублей.

"Это на 36,9% больше МРОТ, который будет установлен в России с 1 января 2022 года в размере 13 тысяч 617 рублей", — указывалось в пресс-релизе правительства города.

"Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%". Если нынешний проект правительства будет утвержден, эта вилка потеряет актуальность", — высказывался по случаю градоначальник Александр Беглов.