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Новости 13:42

The Bell: Новым директором VK станет сын первого замглавы АП Сергея Кириенко

фото ЗакС политика The Bell: Новым директором VK станет сын первого замглавы АП Сергея Кириенко

Место подавшего в отставку Бориса Добродеева на посту руководителя "ВКонтакте", скорее всего, достанется сыну первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Владимиру, информирует The Bell, ссылаясь на собственные источники.

На данный момент Кириенко-младший является вице-президентом "Ростелекома". 

Об уходе Добродеева из VK стало известно днём 3 ноября. Перед этим собственники компании перераспределили между собой свои доли в ней: "Газпромбанк" отдал свою долю "Газпром медиа холдингу" (45% в "МФ Технологии", которая контролирует VK).

Кроме того, на прошлой неделе Сбер продал "Газпромбанку" свою долю в VK в 36%, в том числе 9% холдинга USM. Другие 45% акций у бывшей Mail.ru Group приобретает "Согаз" и 10% остаётся у "Ростеха".


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