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Новости 13:57

Обвинение просит увеличить срок карельскому историку Дмитриеву до 15 лет колонии

фото ЗакС политика Обвинение просит увеличить срок карельскому историку Дмитриеву до 15 лет колонии

Прокуратура на заседании горсуда Петрозаводска потребовала увеличить срок заключения в колонии главе карельского отделения "Мемориала"*, историку Юрию Дмитриеву, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масалева.

"[Представитель прокуратуры] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

Юрия Дмитриева преследуют с 2016 года. Его обвиняли в изготовлении детской порнографии из-за снимков его приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: историк ежемесячно фотографировал дочь, чтобы отслеживать ход её физиологического развития. Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. В 2018 году Дмитриев был оправдан по этой части, экспертиза не признала снимки порнографическими. 

Однако в 2020 году Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Дмитриев обжаловал приговор в кассационной инстанции, но его оставили в силе.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждал, что расстрелянные — это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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