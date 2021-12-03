Обвинение просит увеличить срок карельскому историку Дмитриеву до 15 лет колонии

Прокуратура на заседании горсуда Петрозаводска потребовала увеличить срок заключения в колонии главе карельского отделения "Мемориала"*, историку Юрию Дмитриеву, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Масалева.

"[Представитель прокуратуры] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", - сказал адвокат.

Юрия Дмитриева преследуют с 2016 года. Его обвиняли в изготовлении детской порнографии из-за снимков его приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: историк ежемесячно фотографировал дочь, чтобы отслеживать ход её физиологического развития. Дававшие показание в суде педиатры подтвердили, что он проводил эти манипуляции по их указанию. В 2018 году Дмитриев был оправдан по этой части, экспертиза не признала снимки порнографическими.

Однако в 2020 году Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Историка приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Дмитриев обжаловал приговор в кассационной инстанции, но его оставили в силе.

Правозащитное сообщество считает дело против Дмитриева полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждал, что расстрелянные — это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов