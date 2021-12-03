Депутат Цивилёв попросил комтранс проверить звуковое оповещение на светофорах

Депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилёв обратился к комитету по транспорту и Дирекции по организации дорожного движения с просьбой проверить звуковое оборудование, установленное на городских светофорах.

На имеющиеся проблемы в звуковом сопровождении сигналов парламентарию указали незрячие петербуржцы, которые сами не могут ориентироваться в ситуации на дороге без подсказок.

Кроме того, часто издаваемые светофорами сигналы очень тихи.

"Действующим ГОСТом, которым устанавливаются требования к звуковым сигналам пешеходных светофоров для лиц с нарушением зрения и слуха, определено, что звуковой сигнал должен быть слышен на расстоянии как минимум 1 м от источника звука и на 5 дБ превышать уровень шума окружающей среды. Между тем мы наблюдаем, как по-разному может быть настроено оборудование и как звуковой сигнал становится едва различим на магистралях с плотным трафиком и высоким уровнем шума", — подчеркнул Цивилёв.

В качестве "проблемного" светофора он привёл в пример расположенный на перекрёстке оживлённых Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения в Кировском районе: там шум от проезжающего транспорта заглушает издаваемый светофором сигнал.

"Если зрячий человек при поломке светофора может так или иначе сориентироваться на дороге, то для человека с потерей зрения это становится невыполнимой задачей. Сегодня Международный день инвалидов — очень надеюсь, что мы эту проблему в городе снимем", — заключил обращение депутат.