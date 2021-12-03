ЦИК предложит назначить главой Мосгоризбиркома экс-начальника главка МВД по миграции

Центризбирком предложит назначит главой Мосгоризбиркома члена столичной комиссии, бывшего начальника главка МВД по миграции Ольгу Кириллову, передает "Интерфакс".

Глава ЦИК Элла Памфилова еще в начале ноября, после отставки Юрия Ермолова, говорила, что следует сделать Кириллову главой МГИК. Она говорила, что Кириллова состоит в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отмечала ее принципиальность и называла "лучшей кандидатурой, которая только могла быть предложена".

Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что МГИК возглавит тот, кого изберут на заседании комиссии по предложению ЦИК.

Ольга Кириллова руководила управлением МВД по вопросам миграции в 2016–2019 годах. Она — генерал-майор полиции в отставке.