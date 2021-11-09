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Новости 12:41

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

фото ЗакС политика Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Руководитель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов покинет занимаемый пост, известила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.

Следует напомнить, что главой МГИК Ермолов стал не так давно — в середине марта 2020 года, сменив в должности Валентина Горбунова, вынужденного уволиться из-за проблем со здоровьем.

Причину, по которой решил уйти Ермолов, Памфилова не назвала.

ЦИК намерен рекомендовать на должность главы Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову, которая стала членом комиссии в прошлом году.


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