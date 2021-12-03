Суд оставил экс-замминистра просвещения Ракову в СИЗО до весны 2022 года

Тверской суд Москвы продлил арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой до 6 марта, передает "Интерфакс".

Об этом ходатайствовало следствие. Защита Раковой просила суд избрать ей более мягкую меру пресечения.

Раковой вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере с деньгами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. В 2019 году, считает следствие, она с соучастниками договорилась с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым о том, чтобы фиктивно нанять 12 сотрудников министерства на должности научных сотрудников и платить им зарплату за невыполненную работу. Следствие оценило ущерб в более чем 20 млн рублей.

Зуев, ректор Шанинки, проходящий по делу Раковой, тоже находится в СИЗО, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Его обвиняют в хищениях 21 млн рублей: по версии следствия, Шанинка как субподрядчик Минпросвещения не выполнила два контракта.