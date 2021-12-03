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Новости 19:25

Российские пользователи пожаловались на блокировку Tor

фото ЗакС политика Российские пользователи пожаловались на блокировку Tor

Российские пользователи сообщают о проблемах с подключением к сети Tor, которая используется для анонимного соединения с интернетом, пишет "Роскомсвобода".

Проект по отслеживанию цензуры в интернете OONI Explorer присвоил Tor статус "вероятно заблокирован". Исследователь блокировок, пользователь ValdikSS в Twitter сообщил, что Tor в России начали блокировать "крупнейшие провайдеры и мобильные операторы". По его словам, недоступны все или почти все IP-адреса известных нод [элементы в цепочке сети], в том числе некоторые мосты [подключение к серверам пользователей, взятым из сети].

Один из пользователей в телеграм-канале выразил мнение, что Роскомнадзор "проводит крупнейшие учения по блокировке".

"Готовят русскую версию "великого золотого щита", не иначе", - считает он.

Специалист "Роскомсвободы" Вадим Мисбах-Соловьев считает, что отследить трафик всегда можно по косвенным признакам - метаинформации в пакетах. К тому же у Tor публичные списки входных серверов, напомнил он.

"Пока что помогает использование "мостов" (подключение не к тем серверам, список которых идёт с самим пакетом Tor, а к юзерским, взятым из интернета), но списки мостов тоже вполне себе публичны, и если провайдеры зададутся целью, то им не составит труда и эти списки скачивать и добавлять в блок-лист", - пояснил Мисбах-Соловьев.

Ранее Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов. До этого под блокировку попали еще около десятка.


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