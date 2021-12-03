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Новости 19:51

Ректора Шанинки Зуева оставили под арестом до марта 2022 года

фото ЗакС политика Ректора Шанинки Зуева оставили под арестом до марта 2022 года

Тверской суд Москвы продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву до 7 марта 2022 года, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Сторона защиты просила освободить Зуева под залог в 5 млн рублей. Адвокаты настаивали, что у ректора Шанинки проблемы с сердцем, давлением и сосудами.

Заседание пришлось прерывать: Зуеву вызвали скорую помощь в суд. У него подскочило давление.

Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.


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