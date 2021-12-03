Ректора Шанинки Зуева оставили под арестом до марта 2022 года

Тверской суд Москвы продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву до 7 марта 2022 года, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Сторона защиты просила освободить Зуева под залог в 5 млн рублей. Адвокаты настаивали, что у ректора Шанинки проблемы с сердцем, давлением и сосудами.

Заседание пришлось прерывать: Зуеву вызвали скорую помощь в суд. У него подскочило давление.

Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.