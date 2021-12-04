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Родители погибшего при прорыве трубы в антикафе петербуржца подали иски к "Теплосети" на 6 млн рублей

фото ЗакС политика Родители погибшего при прорыве трубы в антикафе петербуржца подали иски к "Теплосети" на 6 млн рублей

Родители Андрея Начинкина, погибшего в 2018 году в антикафе "Типичный Питер" при прорыве трубы на Измайловском проспекте, подали в Ленинский суд Петербурга иски к "Теплосети" на 6 млн рублей, передает "Фонтанка.ру".

По словам адвоката Татьяны Чернобай, каждый из родителей потребовал по 3 млн рублей компенсации морального вреда. По их мнению, вина диспетчера "Теплосети" установлена судом, и предприятие несет ответственность как его работодатель.

Начинкин и его друг Максим Шустров погибли в ночь на 28 сентября 2018 года. Антикафе затопило кипятком при прорыве трубы.

В июле 2021 года суд приговорил диспетчера "Теплосети" Евгения Емельянова к трем годам условно, признав виновным в нарушении правил безопасности работ, повлекшее смерть двух человек. По версии суда, в день аварии Емельянов дал команду на последовательное закрытие перемычки в НПС ПТО, не проверив давление, что привело к прорыву.


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