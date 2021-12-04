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Новости 15:24

Боярский, Макаров и Кутепов вошли в генсовет "Единой России"

фото ЗакС политика Боярский, Макаров и Кутепов вошли в генсовет "Единой России"

Депутаты Госдумы от Петербурга Сергей Боярский и Вячеслав Макаров, а также сенатор Андрей Кутепов переизбрались в генеральный совет "Единой России". 

За их кандидатуры проголосовали на съезде партии в Москве 4 декабря. Всего одобрили 170 членов генсовета.

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, также представляющую Петербург в верхней палате парламента, переизбрали в высший совет партии. Председателем высшего совета остался Борис Грызлов. Кроме того, съезд пролонгировал полномочия лидера партии Дмитрия Медведева.

Напомним, накануне Боярский стал врио секретаря петербургского отделения "Единой России", сменив на этой должности Макарова.


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