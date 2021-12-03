Единороссы будут слушать Боярского

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургскую "Единую Россию" возглавил депутат Госдумы, сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей. С 3 декабря он временно исполняет обязанности секретаря регионального отделения партии. Избавиться от приставки "врио" он может уже в январе.

"Планы сохранить все самое лучшее"

Решение о назначении Сергея Боярского на временную руководящую должность вечером 3 декабря принял президиум генерального совета "Единой России". Ранее в партии уже обещали серьезные обновления в региональных отделениях в связи с избранием новых созывов федерального и региональных парламентов. Партийные секретари сменились сразу в нескольких субъектах.

"Эти кандидатуры будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце этого и начале следующего года", - заявили в "Единой России".

В Петербурге конференция состоится в январе. Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что постарается выстроить свою работу так, чтобы соратники по партии смогли доверить ему руководство отделением без приставки "врио".

- У меня планы сохранить все самое лучшее, что было создано на протяжении тех 20 лет, которые партия существует. Передо мной были очень достойные люди: и Вадим Альбертович Тюльпанов, и Вячеслав Серафимович Макаров, который сейчас на федеральном уровне, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия " в Госдуме, - напомнил Боярский.

Вячеслав Макаров руководил петербургскими единороссами с 2012 года. Он был председателем в целом верного ему городского парламента, держал под контролем партийное отделение, распространял свое влияние на муниципалов, отдельные районные администрации и избирательные комиссии разного уровня. При губернаторе Георгии Полтавченко "империя" главного единоросса города крепла. В аппаратной борьбе с новым главой города Александром Бегловым Макаров проиграл.

Последний удар по Макарову

Летом 2021 года федеральное руководство "Единой России" не без участия петербургского губернатора решило, что многолетний руководитель петербургского парламента уйдет в Госдуму. Место спикера ЗакСа впоследствии занял соратник Беглова Александр Бельский. Позже глава города принял несколько кадровых решений, которые могут еще больше ослабить позиции Макарова. В частности, поменял главу Петроградского района, который считается "вотчиной" экс-председателя ЗакСа.

Решение о смене руководителя городского отделения партии - еще один шаг по выдавливанию Макарова из Петербурга, полагает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

- Максимально пытаются оборвать все возможные средства, с помощью которых он может повлиять на политику и на депутатский корпус. В общем-то это один из понятных, очередных шагов, чтобы еще больше оторвать его от возможности влияния на политическую жизнь города. В первую очередь - на депутатов. Эти ребята чувствуют, откуда ветер дует. Они не будут рисковать ничем. Естественно, присягнут с такой же искренностью буквально новому руководству. Они знают, как надо себя вести в такой ситуации, - поделился с ЗАКС.Ру своим мнением Конфисахор.

Депутаты разных уровней "по горячим следам" не слишком охотно комментировали новость о смене руководства. То ли уже ушли на выходные, то ли еще не осознали случившегося. Член фракции "Единая Россия" в ЗакСе и бывший помощник Макарова Денис Четырбок отказался от общения, сославшись на занятость. Его коллега Алексей Цивилев признался, что до него информацию о назначении еще не доводили и он опасается, что это может быть "уткой". Несколько парламентариев не взяли трубки.

Депутаты Госдумы Александр Тетердинко и Сергей Соловьев сказали, что относятся к назначению Боярского позитивно.

- Я считаю, что это очень достойная кандидатура, которая вдохнет новую жизнь в деятельность регионального отделения партии "Единая Россия". Придаст новые силы нашей партии в Санкт-Петербурге, - заявил Тетердинко.

Руководитель петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России" Александр Маликов отозвался о Боярском как о порядочном человеке и прогрессивном депутате.

- У нас на постоянной основе проводятся мероприятия с Сергеем Михайловичем. Я уверен, что наша организация окажет всестороннюю поддержку, - заверил молодогвардеец.

Собчак, Королёва, "Единая Россия"

Сергей Боярский родился в 1980 году в актерской семье Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. Они жили по соседству с мэром Анатолием Собчаком. Светская пресса любит вспоминать историю о том, как в 14-летнем возрасте будущий депутат Госдумы отверг любовь юной Ксении Собчак.

Еще раньше Боярский-младший впервые вышел на сцену. В шесть лет вместе со своим отцом, композитором Виктором Резниковым и его сыном Андреем он исполнил песню "Динозаврики". Она стала шлягером. Впоследствии Сергей Боярский участвовал в музыкальных коллективах "Стрингер" и "Биба", но хитов уровня "Динозавриков" больше не записал. За год до основания партии "Единая Россия" будущий единоросс Сергей Боярский снялся в клипе Наташи Королевой "Чуть-чуть не считается".

До прихода в политику будущий депутат успешно проявил себя в бизнесе. После работы в студенческие годы в "Балтонэксимбанке" Боярский участвовал в нескольких инвестиционных проектах, в том числе в строительстве торгово-развлекательного комплекса "Южный полис". Согласно данным портала "За честный бизнес", единоросс на конец 2021 года оставался учредителем ООО "Галерея", ООО "Хаус-Маркет" и ТСЖ "Невский 22-24".

В 2011 году Боярский дебютировал в политике, проиграв выборы в Заксобрание Петербурга. Через год он стал советником губернатора Георгия Полтавченко, а вскоре возглавил телеканал "Санкт-Петербург", принадлежащий городской администрации. Осенью 2016 года была новая попытка участия в парламентских выборах, теперь в думских. На этот раз она не могла оказаться неудачной - Боярский получил второе место в общегородском списке "Единой России". Так же, по спискам, он переизбирался в Думу пять лет спустя. Причем если бы директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, шедший первым номером по Петербургу, решил стать депутатом, Боярский вообще мог оказаться без мандата.

В обоих созывах единоросс вошел в состав комитета по информационной политике. Оба раза получал должность первого заместителя председателя этого органа.

Депутат Боярский одним из первых в парламенте поднимал вопрос о необходимости распространить нормы об иностранных агентах на физических лиц. Был соавтором инициатив об ужесточении наказаний за отказ удалять информацию из интернета по решению суда и о наказаниях за проявление неуважения к власти в интернете. Подготовил законопроекты, приравнивающие вейпы и кальяны к табачным изделиям и разрешающие размещать курилки в аэропортах. В августе 2020 года, когда вторая волна пандемии пошла на спад, единоросс призывал власти Петербурга разрешить работать фуд-кортам. Боярский защищал инициативу правительства о повышении пенсионного возраста для россиян, утверждая, что народ не почувствует никаких серьезных изменений, а пенсионеры "ощутят прибавку".

Перед выборами 2021 года в эфире YouTube-шоу "Дайте сказать" депутат подтвердил, что гордится пенсионной реформой.

Временно исполняющим обязанности руководителя отделения "Единой России" Боярский пробудет менее двух месяцев. Конференция петербургских единороссов намечена на январь. Останется он рулить организацией на долгие годы или окажется "временным местоблюстителем", пока непонятно, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Тем не менее назначение именно этого политика на должность секретаря политолог считает грамотным.

- Он достаточно публичный человек, хорошо известный в городе, у него минимальный антирейтинг. В этом отношении это достаточно грамотное решение. Совершенно не обязательно отделение партии должен возглавлять спикер Законодательного собрания или губернатор. На самом деле в течение года говорилось, что должности депутата Государственной думы достаточно для того, чтобы претендовать на должность секретаря регионального отделения "Единой России", - прокомментировал Солонников.

Заявлений от покинувшего свою должность Вячеслава Макарова пока не было. На звонки ЗАКС.Ру депутат не ответил.

Сергей Еремеев, Константин Леньков, София Саттарова