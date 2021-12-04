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Новости 16:22

Андрей Турчак возглавил генсовет "Единой России" еще на пять лет

фото ЗакС политика Андрей Турчак возглавил генсовет "Единой России" еще на пять лет

Члены генсовета "Единой России" переизбрали своим секретарем Андрея Турчака, сообщили представители партии в телеграм-канале.

Решение принималось тайным голосованием на заседании после съезда партии. Кандидатуру Турчака поддержали единогласно. Турчак пообещал "честно отработать этот пятилетний срок".

Обновлено 16:37 Заместителями секретаря генсовета избраны: руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, референт управления президента по общественным связям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов и и.о. главы центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России": партии в этом году исполняется 20 лет. Делегаты переизбрали Дмитрия Медведева председателем партии, а также определили состав генсовета. В него вошли, в том числе, петербургские депутаты Госдумы Сергей Боярский, Вячеслав Макаров и сенатор Андрей Кутепов.


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