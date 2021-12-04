Андрей Турчак возглавил генсовет "Единой России" еще на пять лет

Члены генсовета "Единой России" переизбрали своим секретарем Андрея Турчака, сообщили представители партии в телеграм-канале.

Решение принималось тайным голосованием на заседании после съезда партии. Кандидатуру Турчака поддержали единогласно. Турчак пообещал "честно отработать этот пятилетний срок".

Обновлено 16:37 Заместителями секретаря генсовета избраны: руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, референт управления президента по общественным связям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов и и.о. главы центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

4 декабря прошел заключительный этап съезда "Единой России": партии в этом году исполняется 20 лет. Делегаты переизбрали Дмитрия Медведева председателем партии, а также определили состав генсовета. В него вошли, в том числе, петербургские депутаты Госдумы Сергей Боярский, Вячеслав Макаров и сенатор Андрей Кутепов.