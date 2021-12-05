Кемеровского активиста после пикета увезли в психбольницу

Активиста Игоря Горланова из Новокузнецка, вставшего в одиночный пикет у здания ФСБ в своем городе, задержали за нарушение противоэпидемических правил и увезли в психиатрическую клинику. Об этом сообщает "ОВД-Инфо"*. Плакат, с которым задержали протестующего, содержал надпись: "Сироты под угрозой психиатрии".

"Ко мне применялась карательная психиатрия в детском доме, насколько в беспомощном положении я, как ребёнок, оказывался и о том, я уверен, что дети в детских домах остаются до сих пор под угрозой применения психиатрии в воспитательских целях", - объяснил свою акцию мужчина.

Горланов много лет участвует в разнообразных протестных акциях, его неоднократно штрафовали и арестовывали. Он регулярно выражает желание лично встретиться с президентом Владимиром Путиным.