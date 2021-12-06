"Дурак на дураке": Написавший шуточный донос на Noize MC и Oxxxymiron блогер оценил адекватность СК

Руководитель общественно-политического клуба "7 ноября" Дмитрий Якушев, после поста в ЖЖ которого Следственный комитет инициировал проверку творчества рэперов Noize MC и Oxxxymiron, высказался об адекватности сотрудников ведомства.

"У нас по факту СК занимается репрессиями, решает судьбы людей, у нас там работают не очень адекватные люди. Репрессиями должны заниматься умные люди, а там похоже дурак на дураке. Если таким людям доверяют такое дело, они просто дров наломают", — уверен Якушев, слова которого приводит "Эхо Москвы".

Говоря о начатом после его заявления процессе в отношении музыкантов, блогер заявил, что не чувствует вины.

"Если такую шутку восприняли в СК серьёзно, то, видимо, у них уже планы были, а тут подвернулось. <…> И Oxxxymiron, и Noize MC взрослые люди и, я думаю, они знали, что, выпуская свой альбом, они идут на проблемы. Не думаю, что я им что-то там прибавил", — заключил мысль Якушев.

Напомним, о начатой СК проверке творчества двух популярных российских рэперов стало известно вечером 5 декабря.

В посте Якушева в ЖЖ от 2 декабря сообщается, что блогеру принесли письмо от некой "группы патриотов", которые якобы попросили "пресечь преступную деятельность" Noize MC и Oxxxymiron.

"Вот, как Noize MC рисует лицо наших силовиков: „шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах"", — указывалось в публикации.

Oxxxymiron, в свою очередь, "пошёл ещё дальше": "в одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные (экстремистские) организации", он "доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть", написал Якушев.

После того, как стало известно о проверке, блогер сообщил, что никакая "группа патриотов" к нему не обращалась, это была шутка. "Я специально наполнял текст всякими очевидными глупостями <…>, делал максимально абсурдный текст, чтобы люди посмеялись", — выступил Якушев на "Эхе Москвы".

Проверка деятельности музыкальных исполнителей инициирована лично главой СК Александром Бастрыкиным.