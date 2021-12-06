"Агентство": За 10 лет после Болотной штрафы за участие в протестах выросли в 17,5 раз, репрессировали 40 СМИ

Издание "Агентство" привело "протестную" статистику спустя 10 лет после событий на Болотной площади в Москве. Каждые 38 дней депутаты Госдумы одобряли запретительные законы, на улицах с тех пор задержали 37 тысяч россиян, под репрессии попали 40 СМИ.

"В начале декабря 2011 года начались самые массовые протесты в современной истории России. Именно после тех событий власть решила разговаривать с гражданами только с позиции силы, и жизнь всего российского общества кардинально изменилась", — констатирует "Агентство".

Так, за последние 10 лет думские парламентарии одобрили 95 запретов, соответственно, вводились они каждые 30 дней. Наибольшие ограничения коснулись работы СМИ и интернета (33 закона), некоммерческих организаций (19 законов), сферы прав граждан (14 законов). Журналисты отмечают, что в основном запретительные инициативы принадлежали "либеральному" правительству под руководством Дмитрия Медведева.

На протестных митингах за последние 10 лет стали задерживать в 13 раз чаще, всего силовики отправили в автозаки свыше 37 тысяч граждан.

Кратно возросли штрафы за участие в несанкционированных акциях — в 17,5 раз.

Под "каток" государственной машины попали 40 федеральных СМИ, девять из которых закрыли.

Чиновники чаще стали попадать в тюрьму, продолжили в "Агентстве": ещё в 2017 году в отношении госслужащих было возбуждено 17 уголовных дела, а уже в 2020-м — 65.

Заметно изменился институт выборов. "Мы насчитали не менее девяти инструментов фальсификаций", — констатировали журналисты.

"Все эти меры позволили Кремлю добиться главного — события подобные Болотной в России за 10 лет больше не повторились", — резюмировали в "Агентстве".

Подробнее ознакомиться с расследованием журналистов можно на сайте издания.