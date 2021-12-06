"То, чего мы не хотим применять": В Роскомнадзоре назвали блокировку сайтов последней мерой

Замглавы Роскомадзора Вадим Субботин в интервью "Интерфаксу" заявил, что регулятор не хочет применять замедление и блокировку сервисов, не удаляющих запрещенную информацию, и назвал эту меру последней, когда другие аргументы уже не работают.

Субботин подчеркнул, что цель Роскомнадзора — соблюдение российского законодательства в интернете, в том числе — сокращение "опасной для граждан" информации: детской порнографии, призывов к суициду, употреблению наркотиков, пропаганда экстремизма и терроризма.

"Закон о "приземлении" даёт нам широкий перечень механизмов принуждения иностранных компаний к неукоснительному соблюдению законодательства, в первую очередь меры экономического воздействия. Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают", — сказал Субботин.

Закон о "приземлении" интернет-компаний вступит в силу в 2022 году. Согласно ему, ресурсы, которые ежедневно посещают более полумиллиона россиян, будут обязаны открывать официальные представительства в России. В ноябре Роскомнадзор создал реестр сайтов, которые будут обязаны иметь представительства: в него включены Google, Apple, Meta Platforms (юрлицо Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify и другие.