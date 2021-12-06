Депутат Драпеко похвалила Оксимирона за литературный язык

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в эфире "Эха Москвы" сравнила творчество рэпера Оксимирона с лирикой поэтов Серебряного века. Она отметила, что государственным деятелям сферы культуры нельзя не считаться с популярностью исполнителя.

"Он достаточно популярный исполнитель, его альбом за первые сутки посмотрели 3,7 млн человек. Не учитывать такую популярность невозможно, поэтому, конечно, надо отсматривать, и слушать, чтобы принимать какие-то государственные решения культуры. Это часть культуры. Как раз Оксимирон относится к той части наших реперов, у которых хороший литературный язык, неплохие тексты. Мне это даже напомнило поэтов начала 20 века. (…) Как раз музыкальная часть у рэпера мне не очень нравится. А текстовая очень хорошая, он безусловно талантлив", - сказала депутат.

Драпеко согласилась с тем, что правоохранительным органам не стоит обращать на молодежную культуру слишком пристальное внимание, хотя пропаганда наркотиков и насилия недопустимы.

Напомним, Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы его подчиненные проверили тексты Оксимирона и Noize MC на экстремизм и ненависть к силовикам. Поручение было дано после поста в ЖЖ руководителя общественно-политического клуба "7 ноября" Дмитрия Якушева. Он написал, что ему якобы принесли письмо от некой "группы патриотов", которые попросили "пресечь преступную деятельность" двух рэперов. Позже Якушев объяснил, что пост был шуточным.

Фото: duma.gov.ru