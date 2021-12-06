Совет МО "Остров Декабристов" лишил мандата главу округа Барканова

Муниципальный совет МО "Остров Декабристов" 6 декабря проголосовал за досрочное прекращение полномочий главы округа Владимира Барканова после обращения губернатора Александра Беглова. Поводом для письма градоначальника стали якобы обнаруженные нарушения в декларации о доходах депутата за 2019 год. Заседание транслировали в группе "ВКонтакте", созданной депутатами от "Яблока".

За лишение мандата проголосовали шесть мундепов. Против - трое. Голосование было тайным, но позже решение об утверждении протокола не поддержали сам Барканов, а также два представителя "Яблока" Леонид Андрухов и Татьяна Муковникова.

Барканов настаивал, что обсуждение его полномочий необходимо перенести на другой день. Он утверждал, что к голосованию по персональному вопросу необходимо подготовиться должным образом, в частности, пригласить представителя прокуратуры.

"Это было выгодно кое-кому из чиновников на нашем острове", - сказал Барканов, отвечая на вопросы депутатов о сути претензий городской администрации.

Барканов в 2002-2007 годах был депутатом ЗакСа, руководил бюджетно-финансовым комитетом городского парламента. В 2011 году стал членом Совета Федерации. После выборов 2014 года возглавил МО "Остров Декабристов". Через пять лет власть над муниципалитетом досталась Ольге Погосян (Семеновой). Сам Барканов и мундепы от "Яблока" не признавали ее главой. Позже итоги голосования были частично пересмотрены судом: Погосян осталась без мандата, а представительство "Яблоко" в совете увеличилось с трех до пяти мест.

Напомним, 11 ноября лишили мандата депутата МО "Васильевский" Алексея Касаткина, на несоответствие в декларации которого также указал Беглов. Глава города направил обращения еще в два муниципалитета Васильевского острова - "Морской" и "Гавань" - с требованиям рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий нескольких местных оппозиционных депутатов.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков