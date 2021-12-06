Биолог Базыкин: 90% случаев заражения "дельта"-штаммом коронавируса вызваны из-за одного человека

Биолог Георгий Базыкин в своем Facebook заявил, что подавляющее большинство случаев заражения "дельта"-штаммом коронавируса произошло из-за одного человека.

"Более 90% случаев дельты в России – похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью – почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122", - написал он.

Базыкин отметил, что другие варианты "дельты" тоже завозились в Россию и раньше, и позже, но распространился имено AY.122. По словам биолога, все дело в эффекте основателя: это ситуация, когда один вариант вируса смог размножиться так сильно, что остальные не выдержали конкуренции.

"Дельта"-штамм коронавируса распространился в мире, в том числе в России, весной-летом 2021 года. Сейчас в мире распространяется новый штамм - "омикрон". В России уже выявили первые два случая заражения им.