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Новости 13:25

В России впервые выявили случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

фото ЗакС политика В России впервые выявили случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух пациентов с положительным тестом, прибывших в Россию из ЮРА, передает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего, по данным службы, коронавирус выявлен у 10 россиян, прибыших из ЮАР. Специалисты еще устанавливают штаммы, которыми они заражены.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", выявили в Африке в ноябре, случаи заражения им также зафиксированы в трех десятках стран мира. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может быть невосприимчим к вакцинам. На этом фоне Россия ограничила въезд иностранцев из стран Африки и Гонконга, в начале декабря был введен двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР.

При этом Всемирная организация здравоохранения сообщает, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая смерти среди зараженных "омикроном", передает "Спектр". Эксперты ВОЗ отмечали, что пока, судя по наблюдениям, пациенты переболевают им легко, но нужно еще несколько недель, чтобы оценить заразность штамма и возможную способность вызывать тяжелое течение болезни.


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